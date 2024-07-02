Йорденеску: Ми повинні зіграти ідеально

Головний тренер збірної Румунії Едвард Йорденеску вважає, що команда має віддати всі сили задля перемоги над Нідерландами в 1/8 фіналу Євро-2024.

Його слова передає УЄФА.

"Треба бути готовим віддати всі сили, якщо прагнеш переписати історію. Усі матчі важкі, а за вихід до чвертьфіналу — особливо. Голландці будуть фаворитами. Ця команда має неймовірних гравців, але у нас теж є сильні сторони. Знаємо, що ми повинні зіграти практично ідеально, щоб досягти хорошого результату.

Вихід до чвертьфіналу стане для нас величезним досягненням. Навіть важко підібрати потрібне слово. Щоб досягти хорошого результату, треба показати класну, дисципліновану та добре організовану гру та реалізувати свої моменти", — сказав тренер.

Нагадаємо, збірна Румунії здобула на груповому етапі розгромну перемогу над Україною (3:0), після чого поступилася Бельгії та зіграла внічию зі Словаччиною. Нідерланди посіли третє місце після перемоги над Польщею та нічиї з Францією, підопічні Рональда Кумана зазнали поразки від Австрії.