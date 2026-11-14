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Ми на правильному шляху: Хаві оцінив феєричну перемогу збірної Нідерландів у Лізі націй

Денис Іваненко — 14 листопада 2026, 10:14
Ми на правильному шляху: Хаві оцінив феєричну перемогу збірної Нідерландів у Лізі націй
Хаві
Getty Images

Наставник збірної Нідерландів Хаві похвалив своїх підопічних за перемогу над Грецією (7:0) у п'ятому турі Ліги націй.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

"Я дуже задоволений нашою грою. Ми грали дуже добре, розуміли, як саме потрібно атакувати. Ми вправно використовували вільні зони та створили чимало гольових моментів. Перший тайм був просто неймовірним, тож мушу привітати гравців. Але це лише один матч. Нам потрібно продовжувати в тому ж дусі – ми на правильному шляху.

Футболісти дуже наполегливо тренуються. Я дуже ними пишаюся. Це справді сильна команда з талановитими гравцями, особливо в лінії атаки. Вони виступають за великі клуби. До того ж, збірна Греції до цього поєдинку не програвала в нинішньому розіграші Ліги націй, тож це дивовижний виступ з нашого боку. Сьогодні ми здобули важливу перемогу", – сказав Хаві.

Зазначимо, що легенда Барселони очолив збірну Нідерландів влітку, підписавши контракт до 2030 року. Він замінив на цій посаді Роналда Кумана, який пішов у відставку після ЧС-2026.

В наступному турі "помаранчеві" зіграють проти Німеччини. Гра відбудеться 16 листопада та розпочнеться о 21:45 за київським часом.

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