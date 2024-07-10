Ямал: Перемога у півфіналі Євро, це здійснена мрія

Вінгер збірної Іспанії Ламін Ямал прокоментував перемогу над Францією (2:1) у півфіналі Євро-2024, та сказав, що це здійснена мрія.

Слова 16-річного футболіста передає УЄФА.

"Я радий, що ми у фіналі, але ми ще не досягли найважливішого, а саме перемоги. Були важкі моменти. Ніхто з нас не очікував, що ми пропустимо гол так рано.

Потрапити у фінал — це справді особливо. Мені потрібно було допомогти своїй команді, і саме це я намагався зробити сьогодні. Я був дуже щасливий після фінального свистка. Це здійснена мрія", — сказав гравець.

Нагадаємо, Ямал став кращим гравцем матчу Іспанія — Франція, та побив 66-річний рекорд ставши наймолодшим автором забитого м'яча в історії чемпіонатів Європи та світу.

Також футболіст потрапив до списку юнаків з асистом та голом на одному Євро.