Ямал побив 66-річний рекорд: як ще матч Іспанія — Франція переписав історію

Збірна Іспанії здобула вольову перемогу над Францією (2:1) у півфіналі Євро-2024 з футболу.

Цей матч однозначно увійде в історію, адже було переписано одразу кілька історичних моментів. Давайте розглянемо всі.

Неперевершений Ямал

Одним з ключових моментів матчу став перший гол іспанців. Його забив 16-річний вінгер Барселони Ламін Ямал, ставши наймолодшим автором забитого м'яча в історії чемпіонатів Європи та світу.

Фото: Getty Images

Неперевершений Ямал х2

Він також став наймолодшим гравцем в історії півфіналів чемпіонатів Європи та світу, побивши рекорд Пеле, встановлений 66 років тому на ЧС-1958, теж у матчі проти Франції (17 років, 244 дні). Іспанцю наразі 16 років і 362 дні.

Євро-2020 не таке вже й недосяжне

Рекорд чемпіонатів Європи за кількістю автоголів був оновлений буквально на минулому Євро. Тоді футболісти вражали власні ворота 11 разів. У першому півфінальному матчі Євро-2024 цей рекорд повторили. Проте в цьогорічному розіграші є ще дві гри в запасі, тож цілком ймовірно, що цей показник зросте.

Програти неможливо

Іспанці продовжили свою шалену півфінальну серію. Річ у тім, що збірна Іспанії ніколи в історії не програвала в основний час на цій стадії усіх турнірів. Тепер у них на рахунку 5 перемог та 4 нічиї.

Історія циклічна

Кажуть, що історія схильна повторюватися. Що ж, єдиний раз, коли Іспанія перемагала в усіх матчах групового етапу, вона була переможцем Євро (2008). Цього року іспанці виграли всі матчі, а тепер вийшли у фінал. Можна робити ставки?

Фото: Getty Images

Нагадаємо, у вирішальному матчі збірна Іспанії зустрінеться з переможцем пари Англія — Нідерланди, матч між якими відбудеться 10 липня. Фінал чемпіонату Європи зыграють 14 липня.