Ямал потрапив у список юнаків з асистом та голом на одному Євро

Вінгер збірної Іспанії Ламін Ямал потрапив у список юнаків які мають гол та асист на одному Євро.

16-річний футболіст забив гол за збірну Іспанії у півфінальному матчі проти Франції на Євро-2024. Також на континентальній першості Ямал віддав 3 асисти.

У списку також фігурує 19-річний півзахисник Реала та збірної Туреччини Арда Гюлер, він став першим юнаком з часів Євро-2004, що зумів забити гол та відзначитися асистом на континентальній першості. Гюлер забив у грі першого туру проти Грузії, який увійшов до списку найкращих м'ячів у першому колі ЧЄ.

Арда асистував Меріху Деміралу на переможний гол в матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи проти Австрії (2:1).

Юні футболісти повторили досягнення Вейна Руні та Кріштіану Роналду на чемпіонатах Європи.

Нагадаємо, Ламін Ямал побив 66-річний рекорд, ставши наймолодшим автором забитого м'яча в історії чемпіонатів Європи та світу.