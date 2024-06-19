Cуперкомп'ютер Opta оцінив шанси збірних на Євро-2024 після першого туру

Суперкомп'ютер Opta оновив шанси збірних на Євро-2024 з футболу після зіграного першого туру групового етапу.

Про це портал повідомив на сторінці в соцмережі X.

Збірна Франції є фаворитом на перемогу у турнірі — 20%, друге місце посідає Англія (18%), Німеччина йде 3-ю (17%).

Following the opening round of matches at Euro 2024, here are the latest Opta supercomputer tournament projections.



France are favourites (20%), just ahead of England (18%) and Germany (17%).#Euro2024 pic.twitter.com/I6QUi0iOeX — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 19, 2024

Зазначимо, що збірна України після розгромної поразки в першому туру не потрапила у топ-16 команд. Збірна Румунії посідає 10-те місце та має досить високий шанс пройти у чвертьфінал Євро — 37%.

Сьогодні розпочнеться другий тур групового етапу чемпіонату Європи-2024.

Нагадаємо, Євро-2024 проходить із 14 червня до 14 липня у Німеччині. Матчі континентальної першості прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.