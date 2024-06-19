Cуперкомп'ютер Opta оцінив шанси збірних на Євро-2024 після першого туру
Суперкомп'ютер Opta оновив шанси збірних на Євро-2024 з футболу після зіграного першого туру групового етапу.
Про це портал повідомив на сторінці в соцмережі X.
Збірна Франції є фаворитом на перемогу у турнірі — 20%, друге місце посідає Англія (18%), Німеччина йде 3-ю (17%).
Зазначимо, що збірна України після розгромної поразки в першому туру не потрапила у топ-16 команд. Збірна Румунії посідає 10-те місце та має досить високий шанс пройти у чвертьфінал Євро — 37%.
Сьогодні розпочнеться другий тур групового етапу чемпіонату Європи-2024.
Нагадаємо, Євро-2024 проходить із 14 червня до 14 липня у Німеччині. Матчі континентальної першості прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.