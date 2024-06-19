Німеччина зіграє з Угорщиною, Шотландія зустрінеться зі Швейцарією: розклад матчів Євро-2024

У середу, 19 червня, на чемпіонаті Європи з футболу будуть зіграні перші матчі другого туру.

У групі А відбудеться два поєдинки. Лідер квартету збірна Німеччини прийме Угорщину, а друга команда групи Швейцарія зустрінеться зі Шотландією.

Ще один матч буде зіграно у групі В, де Хорватія зіграє з Албанією.

Євро-2024, Німеччина

2 тур, Група А, 18 червня

19:00 Німеччина — Угорщина

22:00 Шотландія — Швейцарія

Група В

16:00 Хорватія — Албанія

У попередній ігровий день збірна Туреччина перемогла Грузію, а Португалія дотиснула Чехію.

Нагадаємо, Євро-2024 проходить із 14 червня до 14 липня у Німеччині. Матчі континентальної першості прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.