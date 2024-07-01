Вільямс увійшов у історію ЧЄ після матчу проти Грузії на Євро-2024

Футболіст Атлетика з Більбао та збірної Іспанії Ніко Вільямс увійшов у історію чемпіонатів Європи після матчу проти Грузії (4:1) в 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу.

Про це повідомляє Squawka.

Зазначається, що він став першим футболістом, який розпочав матч у старті, що відзначився голом та гольовою передачею, а також віддав 100% точних передач (46/46).

Він також створив чотири гольові моменти, здійснив три підбирання та 10 дотиків у штрафному майданчику Грузії.

Nico Williams is the first player on record at the European Championships to score a goal, provide an assist and complete 100% of his passes (46/46) in a game he started.



He also created four chances, completed three take-ons and 10 touches in the Georgia box. 🥵#EURO2024 pic.twitter.com/DHvRrUVeDh — Squawka (@Squawka) June 30, 2024

Нагадаємо, у чвертьфіналі Іспанія зустрінеться з Німеччиною, яка виявилася сильнішою за Швейцарію. Поєдинок відбудеться 5 липня. Початок — о 19:00 за київським часом.