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Вільямс увійшов у історію ЧЄ після матчу проти Грузії на Євро-2024

Микола Дендак — 1 липня, 00:55
Вільямс увійшов у історію ЧЄ після матчу проти Грузії на Євро-2024

Футболіст Атлетика з Більбао та збірної Іспанії Ніко Вільямс увійшов у історію чемпіонатів Європи після матчу проти Грузії (4:1) в 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу.

Про це повідомляє Squawka.

Зазначається, що він став першим футболістом, який розпочав матч у старті, що відзначився голом та гольовою передачею, а також віддав 100% точних передач (46/46).

Він також створив чотири гольові моменти, здійснив три підбирання та 10 дотиків у штрафному майданчику Грузії.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Іспанія зустрінеться з Німеччиною, яка виявилася сильнішою за Швейцарію. Поєдинок відбудеться 5 липня. Початок — о 19:00 за київським часом.

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