Вільямс увійшов у історію ЧЄ після матчу проти Грузії на Євро-2024
Футболіст Атлетика з Більбао та збірної Іспанії Ніко Вільямс увійшов у історію чемпіонатів Європи після матчу проти Грузії (4:1) в 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу.
Про це повідомляє Squawka.
Зазначається, що він став першим футболістом, який розпочав матч у старті, що відзначився голом та гольовою передачею, а також віддав 100% точних передач (46/46).
Він також створив чотири гольові моменти, здійснив три підбирання та 10 дотиків у штрафному майданчику Грузії.
Нагадаємо, у чвертьфіналі Іспанія зустрінеться з Німеччиною, яка виявилася сильнішою за Швейцарію. Поєдинок відбудеться 5 липня. Початок — о 19:00 за київським часом.