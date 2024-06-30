Іспанія розгромно перемогла Грузію в 1/8 фіналу Євро-2024

Збірна Іспанії здобула розгромну перемогу над Грузією у матчі 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу.

Поєдинок завершився з рахунком 4:1. Перший тайм розпочався з тотальної домінації іспанців, проте першими забили саме грузини. Автоголом відзначився Робен Ле Норман, це був перший пропущений м'яч Іспанії на цьому чемпіонаті Європи.

Підопічні Луїса де ла Фуенте відповіли прекрасним ударом ще у першому таймі — рахунок зрівняв Педрі. А на початку другого тайму після неймовірної передачі Ламіна Ямала Фабіан Руїс вивів свою команду вперед.

В середині другої половини іспанці забили ще раз, теж завдяки автоголу, проте взяття воріт скасували через офсайд. Однак майже одразу Ніко Вільямс точним ударом вбив інтригу в матчі. А гол Дані Ольмо на останніх хвилинах поставив крапку в зустрічі.

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

1/8 фіналу, 30 червня

Іспанія — Грузія 4:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 18 Ле Норман (а.г.), 1:1 - 39 Родрі, 2:1 - 51 Руїс, 3:1 - 75 Вільямс, 4:1 - 83 Ольмо.

Збірна Іспанії: Сімон, Карвахаль (Навас 81), Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья (Грімальдо 66), Родрі, Педрі (Ольмо 52), Руїс (Меріно 81), Ямал, Ніко Вільямс, Мората (Оярсабаль 66).

Збірна Грузії: Мамардашвілі, Какабадзе, Гвелесіані (Квеквескірі 79), Кашія, Двалі Лохошвілі (Цитаішвілі 63), Чакветадзе (Давіташвілі 63), Кочорашвілі, Кітеїшвілі (Алтунашвілі 41), Кварацхелія, Мікаутадзе (Зівзівадзе 79).

Попередження: Мората 44 — Давіташвілі 71.

У чвертьфіналі Іспанія зустрінеться з Німеччиною, яка виявилася сильнішою за Швейцарію.