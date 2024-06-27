Йилмаз став найкращим гравцем матчу Чехія — Туреччина за версією УЄФА

Вінгер Галатасарая та збірної Туреччини Бариш Альпер Йилмаз став найкращим гравцем матчу проти Чехії (2:1) у третьому турі групового етапу Євро-2024 з футболу.

Про це повідомляє УЄФА.

Він здійснив 5 спроб дриблінгу (4 вдалі), віддав 25 точних передач з 28 (89%) та виграв 10 дуелей з 13 загалом.

Нагадаємо, за підсумками групового етапу з групи F до 1/8 фіналу чемпіонату Європи вийшли Португалія, Туреччина та Грузія. Вони зустрінуться зі Словенією, Австрією та Іспанією відповідно.