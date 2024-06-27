Чехія в меншості програла Туреччині та вилетіла з Євро-2024

Збірна Чехії та Туреччини зіграли внічию у третьому турі групового етапу Євро-2024.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь підопічних Вінченцо Монтелли.

Збірна Чехії вже на 20-й хвилині залишилася в меншості. Команду підвів Антонін Барак, який отримав дві жовті картки впродовж 9 хвилин.

У першій половині гри чехи втримали нулі на табло, але через гол, який забила збірна Грузії, чехам довелося йти вперед.

На 51-й хвилині Хакан Чалханоглу відкрив рахунок у поєдинку після асисту від Ісмаїла Юксека. Хавбек Інтера підібрав м'яч у штрафному майданчику та точно пробив повз воротаря.

Фото — УЄФА

Доволі швидко Чехія змогла зрівняти рахунок зусиллями Томаша Соучека. Однак після цього Туреччина почала грати значно обережніше і не допускала гольових ситуацій біля своїх воріт.

Фото — УЄФА

Наприкінці поєдинку Чехія великими силами побігла вперед та пропустила контратаку, яку успішно реалізував Дженк Тосун.

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

Група F, 3 тур, 26 червня

Чехія — Туреччина 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 51 Чалханоглу, 1:1 - 66 Соучек, 1:2 - 90+4 Тосун

Чехія: Станек, Голеш, Гранач, Крейчі, Соучек, Провод, Цоуфал, Юрасек, Барак, Гложек, Хитіл,

Туреччина: Гюнок, Кадиоглу, Акайдин, Демірал, Мюльдюр, Озджан, Чалханоглу, Їлдиз, Юсек, Гюлер, Їлмаз.

Попередження: Барак 11, Барак 20, Окзан 31, Шик 34 (за межами поля), Їлдиз 37, Юксек 49, Гюнок 64, Чалханогу 64 (пропустить наступний матч), Чакір 68, Мюлдюр 81, Ярош 85, Черв 85, Айкадин 85 (пропускає наступний матч), Крейчі 90+1, Айхан 90+5, Кокджу 90+5, Соучек 90+8 (за межами поля), Гюлер 90+8 за межами поля

Вилучення: Барак 20 (друга жовта), Хори 90+8 (за межами поля)

У паралельному матчі Грузія сенсаційно перемогла Португалію та вийшла до плей-оф дебютного чемпіонату Європи. Перемога дозволила Туреччині посісти другу сходинку турнірної таблиці з 6 очками.