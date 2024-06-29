Варгас став найкращим гравцем матчу Швейцарія — Італія за версією УЄФА

Нападник німецького Аугсбурга та збірної Швейцарії Рубен Варгасстав найкращим гравцем матчу проти Італії (2:0) 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу.

Про це повідомляє УЄФА.

Він відзначився другим забитим м'ячем та гольовою передачею та віддав 26 точних передач з 29 (90%), зокрема, дві ключові. Швейцарець також отримав найвищу оцінку за поєдинок від SofaScore.

Нагадаємо, Швейцарія вдруге в історії вийшла у чвертьфінал, де зіграє з переможцем пари Англія — Словаччина.

Швейцарці вийшли у плейоф з другого місця групи A, після перемоги над Угорщиною та двох нічиїх, спершу із Шотландією, а потім із Німеччиною.