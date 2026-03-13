Визначився наступний суперник Родрігеса

Олександр Булава — 13 березня 2026, 18:34
Чемпіон WBC, WBA та WBO у другій найлегшій вазі Джессі Родрігес (23-0, 16 КО) проведе дебютний бій у новій категорії.

Про це повідомив інсайдер Джуліус Джуліаніс.

Суперником американця стане його земляк Антоніо Варгас (19-1-1, 11 КО). Поєдинок відбудеться у легшій вазі, на кону стоятиме титул чемпіона світу за версією WBA.

У WBA у цій ваговій категорії є два чемпіони. Повноцінним володарем титулу є Сейя Цуцумі, тоді як Антоніо має статус чемпіона у відпустці.

Дата і місце проведення поєдинку поки невідомі.

Нагадаємо, Родрігес свій останній бій провів у листопаді, коли у 10 раунді нокаутував аргентинця Фернандо Мартінеса (18-1, 9 КО).

Варгас у липні звів внічию поєдинок проти Дайго Хіги.

