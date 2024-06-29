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Визначився найкращий гравець матчу Швейцарія — Італія за версією SofaScore

Микола Дендак — 29 червня, 21:03
Визначився найкращий гравець матчу Швейцарія — Італія за версією SofaScore

Нападник німецького Аугсбурга та збірної Швейцарії Рубен Варгас отримав найвищу оцінку в матчі проти Італії (2:0) у 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу.

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Футболіст отримав оцінку 8.5. Він відзначився другим забитим м'ячем та гольовою передачею та віддав 26 точних передач з 29 (90%), зокрема, дві ключові.

Нагадаємо, Швейцарія вдруге в історії вийшла у чвертьфінал, де зіграє з переможцем пари Англія — Словаччина.

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