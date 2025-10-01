Американський боксер п'яним збив людину – йому загрожує чотири роки тюрми

Американський боксер суперлегкої ваги Алекс Варгас (14-0, 5 КО) може потрапити за ґрати через п'яне водіння авто.

Про це повідомляє MSN.

Спортсмен, який за сумісництвом є поліцейським у Лонг-Айленді, влітку влаштував серйозну ДТП на своєму Chevrolet Camaro, збивши людину.

У постраждалого діагностовано переломи ключиці, шийного відділу, пальця та кисті, а також рвані рани голови.

Згодом поліція прибула до місця проживання Варгаса, де його було знайдено в автівці у стані сильного алкогольного сп'яніння. Напередодні відбулось перше судове засідання, де боксеру висунули низку звинувачень, згідно з якими він може потрапити до в'язниці на чотири роки.

Востаннє американець виходив у ринг 27 жовтня 2023 року – тоді Хуліо Роса, завершивши бій у восьмому раунді.

Раніше поліція Небраски оштрафувала абсолютного чемпіона світу Теренса Кроуфорда за небезбечне водіння.