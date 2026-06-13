Родрігес та Варгас пройшли зважування перед боєм

Колишній об'єднаний чемпіон світу у другому найлегшому дивізіоні Джессі Родрігес (23-0, 16 КО) та володар титулу WBA у легшій вазі Антоніо Варгаса (19-1-1, 11 КО) пройшли зважування напередодні поєдинку.

Обидва боксери показали однакову вагу — по 53,4 кг, вклавшись у ліміт вагової категорії.

Джессі Родрігес - 53,4 кг

Антоніо Варгас - 53,4 кг

Поєдинок між Родрігесом і Варгасом відбудеться в ніч на 14 червня в Глендейлі (штат Аризона, США).

Зазначимо, що Джессі напередодні відмовився від поясів WBC, WBA та WBO у другій найлегшій вазі. Він це зробив задля переходу в категорію до 118 фунтів (53,5 кг).

Нагадаємо, Родрігес свій останній бій провів у листопаді, коли у 10 раунді нокаутував аргентинця Фернандо Мартінеса (18-1, 9 КО).