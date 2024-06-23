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Де Брейне — найкращий гравець матчу проти Румунії за версією УЄФА

Микола Дендак — 23 червня, 00:18
Де Брейне — найкращий гравець матчу проти Румунії за версією УЄФА

Лідер Манчестер Сіті та збірної Бельгії Кевін де Брейне став найкращим гравцем матчу проти Румунії (2:0) у другому турі групового етапу Євро-2024 з футболу.

Про це УЄФА повідомила у своєму X (Twitter).

На рахунку бельгійця один гол, 28 точних передач з 36 (78%) та 3 ключові паси. Він також отримав найвищу оцінку від SofaScore.

Нагадаємо, в першому турі румуни розгромно перемогли Україну, а бельгійці сенсаційно поступилися Словаччині.

Наразі в кожної з команд групи E по три очки, але Україна залишається останньою через від’ємну різницю м’ячів (-2). У третьому турі Бельгія зіграє з українцями, а Румунія зустрінеться зі словаками. Матчі відбудуться 26 червня. Початок — о 19:00 за київським часом.

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