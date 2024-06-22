Визначився найкращий гравець матчу Бельгія — Румунія за версією SofaScore

Лідер Манчестер Сіті та збірної Бельгії з футболу Кевін де Брейне отримав найвищу оцінку за матч проти Румунії (2:0) у другому турі групового етапу Євро-2024.

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Його дії оцінили у 8.5 бали. На рахунку бельгійця один гол, 28 точних передач з 36 (78%) та 3 ключові паси.

Нагадаємо, наразі в групі Е на чемпіонаті Європи в усіх команд по три очки, тому все вирішуватиметься в останньому третьому турі, де Бельгія зіграє з Україною, а Румунія проведе матч зі Словаччиною. Матчі відбудуться 26 червня, о 19:00 за київським часом.