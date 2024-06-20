УЄФА оштрафувала Сербський футбольний союз за поведінку фанатів
УЄФА ухвалила рішення оштрафувати Сербський футбольний союз на 14,5 тисяч євро за поведінку фанатів у матчі проти Англії на Євро-2024.
Відповідна заява була опублікована на офіційному сайті організації.
УЄФА звинувачує у киданні вболівальниками предметів та "розповсюдженню провокаційних меседжів, які не стосуються спортивної події".
Нагадаємо, що на цьому поєдинку сербські фанати вивісили на трибунах російський прапор.
Сьогодні збірна Сербії зіграє проти Словенії у межах другого туру Євро-2024.