УЄФА оштрафувала Сербський футбольний союз за поведінку фанатів

УЄФА ухвалила рішення оштрафувати Сербський футбольний союз на 14,5 тисяч євро за поведінку фанатів у матчі проти Англії на Євро-2024.

Відповідна заява була опублікована на офіційному сайті організації.

УЄФА звинувачує у киданні вболівальниками предметів та "розповсюдженню провокаційних меседжів, які не стосуються спортивної події".

Нагадаємо, що на цьому поєдинку сербські фанати вивісили на трибунах російський прапор.

Сьогодні збірна Сербії зіграє проти Словенії у межах другого туру Євро-2024.