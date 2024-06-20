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УЄФА оштрафувала Сербський футбольний союз за поведінку фанатів

Владислав Уткін — 20 червня, 09:00
УЄФА оштрафувала Сербський футбольний союз за поведінку фанатів

УЄФА ухвалила рішення оштрафувати Сербський футбольний союз на 14,5 тисяч євро за поведінку фанатів у матчі проти Англії на Євро-2024.

Відповідна заява була опублікована на офіційному сайті організації.

УЄФА звинувачує у киданні вболівальниками предметів та "розповсюдженню провокаційних меседжів, які не стосуються спортивної події".

Нагадаємо, що на цьому поєдинку сербські фанати вивісили на трибунах російський прапор.

Сьогодні збірна Сербії зіграє проти Словенії у межах другого туру Євро-2024.

УЄФА Збірна Сербії з футболу Євро-2024 з футболу

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