Іспанія зіграє з Італією, Англія зустрінеться з Данією: розклад матчів Євро-2024
У четвер, 20 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу будуть зіграні три матчі другого туру.
У групі C відбудуться два поєдинки. Аутсайдери квартету, збірні Сербії та Словенії, поміряються силами в очному протистоянні. Лідер групи збірна Англії зустрінеться з Данією.
Центральний матч ігрового дня відбудеться у групі B. Збірні Іспанії та Італії посперечаються за першу позицію у квартеті.
Євро-2024, Німеччина
2 тур, Група C, 20 червня
16:00 Cловенія — Сербія
19:00 Данія — Англія
Група В
22:00 Іспанія — Італія
У попередній ігровий день збірна Хорватії розписала бойову нічию з Албанією, Німеччина впевнено переграла Угорщину, а Швейцарія та Шотландія сильнішого не виявили.
Нагадаємо, Євро-2024 проходить із 14 червня до 14 липня у Німеччині. Матчі континентальної першості прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.