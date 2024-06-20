Іспанія зіграє з Італією, Англія зустрінеться з Данією: розклад матчів Євро-2024

У четвер, 20 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу будуть зіграні три матчі другого туру.

У групі C відбудуться два поєдинки. Аутсайдери квартету, збірні Сербії та Словенії, поміряються силами в очному протистоянні. Лідер групи збірна Англії зустрінеться з Данією.

Центральний матч ігрового дня відбудеться у групі B. Збірні Іспанії та Італії посперечаються за першу позицію у квартеті.

Євро-2024, Німеччина

2 тур, Група C, 20 червня

16:00 Cловенія — Сербія

19:00 Данія — Англія

Група В

22:00 Іспанія — Італія

У попередній ігровий день збірна Хорватії розписала бойову нічию з Албанією, Німеччина впевнено переграла Угорщину, а Швейцарія та Шотландія сильнішого не виявили.

Нагадаємо, Євро-2024 проходить із 14 червня до 14 липня у Німеччині. Матчі континентальної першості прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.



