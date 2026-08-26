УЄФА презентував м’яч Ліги чемпіонів на сезон-2026/27

УЄФА офіційно представив м'ячі, якими команди гратимуть у сезоні-2026/27 у Лізі чемпіонів та жіночій Лізі чемпіонів.

Головна увага прикута до чоловічої версії. Новий м'яч виконаний переважно у білому кольорі з металевим ефектом, а логотипи Adidas та Ліги чемпіонів зробили яскраво-рожевими. Саме це рішення найбільше виділяє новинку серед попередніх моделей.

За задумом дизайнерів, м'яч Ліги чемпіонів натхненний туманними ранковими тренуваннями – тією частиною футбольної роботи, яку вболівальники зазвичай не бачать. На білому тлі розташовані характерні зірки турніру, крізь які проходять кольорові елементи, що нагадують промені крізь ранковий туман.

При цьому технічно м'яч не зазнав революційних змін. Як і попередні покоління, він має безшовну термічно склеєну конструкцію, яка повинна забезпечувати точність передач і контроль під час гри. Тож цього разу виробник зосередився насамперед на дизайні.

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Окремо презентували м'яч для жіночої Ліги чемпіонів. Його дизайн розвиває концепцію "Кільця світла" – композицію з 11 зірок, які символізують 11 футболісток на полі.

Тут використали поєднання фіолетового, золотого та помаранчевого кольорів на білому тлі, доповнивши їх сріблястими деталями та чорними логотипами.

Нагадаємо, донецький Шахтар, як чемпіон України, потрапив в основний етап ЛЧ. "Гірники" свої домашні матчі гратимуть у Лондоні.

Напередодні легенда футболу назвав одного із фаворитів нового розіграшу Ліги чемпіонів.