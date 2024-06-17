У Мюнхен привезли трибуну з харківського стадіону, який знищили росіяни
У Мюнхені виставили трибуну з харківського стадіону "Сонячний", який був знищений внаслідок російського обстрілу.
Про це повідомляє Zorya Londonsk.
Стадіон "Сонячний" було побудовано перед Євро-2012 в Україні та Польщі. Під час турніру на ньому тренувалася збірна Нідерландів.
Окрім того, українці провели акцію на підтримку військовополонених з "Азовсталі".
Вже менш ніж за годину в Мюнхені розпочнеться матч 1 туру Євро-2024 між збірними України та Румунії. Команди вже оголосили свої стартові склади.