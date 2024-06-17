У Мюнхен привезли трибуну з харківського стадіону, який знищили росіяни

У Мюнхені виставили трибуну з харківського стадіону "Сонячний", який був знищений внаслідок російського обстрілу.

Про це повідомляє Zorya Londonsk.

Stands from Sonyashnyi Stadium (Kharkiv) that have been damaged by russian shelling and missiles here in Munich



This stadium was built ahead of Euro 2012 and the Netherlands trained there during the tournament pic.twitter.com/0VZuVLaP0Z — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 17, 2024

Стадіон "Сонячний" було побудовано перед Євро-2012 в Україні та Польщі. Під час турніру на ньому тренувалася збірна Нідерландів.

Окрім того, українці провели акцію на підтримку військовополонених з "Азовсталі".

Вже менш ніж за годину в Мюнхені розпочнеться матч 1 туру Євро-2024 між збірними України та Румунії. Команди вже оголосили свої стартові склади.