З Довбиком та Луніним: збірна України назвала стартовий склад на матч проти Румунії

Українська асоціація футболу оприлюднила офіційний склад збірної України на матч першого туру чемпіонату Європи-2024, в якому підопічні Сергія Реброва зійдуться зі збірною Румунії.

У старті "синьо-жовтих" вийдуть Андрій Лунін та Артем Довбик. Натомість на лаві запасних залишилися Анатолій Трубін та Роман Яремчук.

Стартовий склад

Україна: 23. Андрій Лунін; 17. Олександр Зінченко; 22. Микола Матвієнко; 13. Ілля Забарний, 2. Юхим Конопля; 6. Тарас Степаненко (к); 19. Микола Шапаренко; 14. Георгій Судаков; 10. Михайло Мудрик; 15. Віктор Циганков; 11. Артем Довбик.

Запасні: 1. Георгій Бущан; 12. Анатолій Трубін; 26. Богдан Михайличенко; 3. Олександр Сваток; 4. Максим Таловєров; 21. Валерій Бондар; 24. Олександр Тимчик; 5. Сергій Сидорчук; 16. Віталій Миколенко; 8. Руслан Малиновський; 9. Роман Яремчук; 25. Владислав Ванат; 7. Андрій Ярмоленко; 20. Олександр Зубков; 18. Володимир Бражко.

Матч відбудеться на "Арені Мюнхен" у Мюнхені (Німеччина) й буде першим для збірної України на Євро-2024. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

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Факти про матч

Це перша гра між командами на міжнародному турнірі. До цього було 6 товариських матчів;

Матч буде обслуговувати бригада арбітрів із Швеції на чолі з Гленном Нюбергом. Він не працював на іграх головної команди України, проте був головним суддею на матчах Шахтаря й Динамо. Обидві гри завершилися унічию: проти шотландського Селтика у вересні 2022-го (1:1) та з Фенербахче у липні того ж року (0:0) відповідно. Боковими суддями будуть Махбуд Бейджі та Андреас Содерквіст. Четвертий суддя — норвежець Єспен Ескос. За системою відеоповторів у статусі головного арбітра буде стежити Роб Діперінк (Нідерланди), його помічники — ще один норвежець Пол ван Бокель та Жером Брізар (Франція);

Україна та Румунія мають рівну кількість перемог в очних зустрічах — по 3;

Збірна України дорожча за склад Румунію більш ніж в 4 рази;

Середня ціна українця на Євро-2024 майже 15 мільйонів євро, в той час, як у Румунії — 3,5 мільйони;

Середній вік збірної України один з найменших на Євро (26,3). Україна поділяє 4 сходинку з Нідерландами за цим показником;

Україна шоста з кінця за кількістю легіонерів у складі. Що цікаво, найбільше їх у складі Данії — 100%;

Євген Коноплянка є найкращим бомбардиром в історії протистояння серед українців, у нього 2 голи (Стільки ще в трьох гравців Румунії, це найкращий результат);

У Румунії на два голи більше в іграх з Україною:

Найбільша перемога Румунії — 4:1 у березні 2002 року, в України — 4:3 у травні 2016-го;

Андрій Ярмоленко зіграв в усіх (11) попередніх матчах збірної України на чемпіонатах Європи, причому в усіх виходив зі стартових хвилин;

Румунія вшосте зіграє на Євро. Найкращим результатом був чвертьфінал у 2000 році;