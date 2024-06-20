Ребров — про збірну Словаччини: Ми їх дуже поважаємо

Головний тренер збірної України Сергій Ребров заявив, що вважає Словаччину дуже сильною командою.

Про це український фахівець розповів напередодні матчу другого туру групового етапу Євро-2024.

"Я завжди вважав Словаччину сильною командою. У них є гравці, які представляють хороші клуби. Коли я проаналізував їх, то побачив, що вони дуже дисципліновані. Вони виграли у Бельгії у чудовому стилі. Ми їх дуже поважаємо", — сказав Ребров.

Нагадаємо, що поєдинок Словаччина — Україна відбудеться у п'ятницю, 21 червня, на стадіоні "Дюссельдорф Арена". Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом. Гра буде другою з трьох зустрічей збірної України в груповому раунді Євро-2024. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн гри.

У першому матчі на чемпіонаті Європи Україна зазнала розгромної поразки від Румунії, чим суттєво ускладнила своє турнірне становище.