Россі: Німеччина є головним фаворитом на перемогу на Євро-2024

Головний тренер збірної Угорщини Марко Россі вважає Німеччину головним фаворитом на перемогу на домашньому Євро-2024.

Його слова передає УЄФА.

Я сказав, що мені нема про що шкодувати. Ми зробили деякі помилки, але вони трапляються у футболі, ви можете помилятися. Такі команди, як Німеччина та інші команди світового класу, грають краще ніж ми, я б сказав, що Німеччина є головним фаворитом на перемогу на Євро-2024.

Ми працювали над тактикою та менталітетом, мої хлопці відреагували досить добре, і я пишаюся їхньою грою. Нещодавно я сказав, що поразка від Німеччини може трапитися. У них гравці світового класу. Наш підхід може працювати, але у них була якість на всьому полі. Ми створили чимало моментів, але в деяких моментах нам не щастило.

Шотландія — дуже фізична команда. Найважливіше, що потрібно зробити в останньому матчі, це показати на полі те, чого наші вболівальники завжди вимагають від нас — вони знають наш рівень. Я не прошу їх забивати голи, я прошу докласти максимум зусиль", — сказав наставник.