Россі: Німеччина є головним фаворитом на перемогу на Євро-2024
Головний тренер збірної Угорщини Марко Россі вважає Німеччину головним фаворитом на перемогу на домашньому Євро-2024.
Його слова передає УЄФА.
"Я сказав, що мені нема про що шкодувати. Ми зробили деякі помилки, але вони трапляються у футболі, ви можете помилятися. Такі команди, як Німеччина та інші команди світового класу, грають краще ніж ми, я б сказав, що Німеччина є головним фаворитом на перемогу на Євро-2024.
Ми працювали над тактикою та менталітетом, мої хлопці відреагували досить добре, і я пишаюся їхньою грою. Нещодавно я сказав, що поразка від Німеччини може трапитися. У них гравці світового класу. Наш підхід може працювати, але у них була якість на всьому полі. Ми створили чимало моментів, але в деяких моментах нам не щастило.
Шотландія — дуже фізична команда. Найважливіше, що потрібно зробити в останньому матчі, це показати на полі те, чого наші вболівальники завжди вимагають від нас — вони знають наш рівень. Я не прошу їх забивати голи, я прошу докласти максимум зусиль", — сказав наставник.
Нагадаємо, збірна Німеччини впевнено перемогла Угорщину (2:0) в матчі другого туру групового етапу Євро-2024 з футболу та забезпечила собі вихід у плей-оф.
У першому турі "бундестім" розгромно перемогла Шотландію в матчі-відкритті, а Угорщина поступилася Швейцарії.
Наступний матч німці проведуть проти швейцарців, а угорці зіграють із Шотландією. Обидва матчі відбудуться у неділю, 23 червня. Початок — о 22:00 за київським часом.