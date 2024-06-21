Де ла Фуенте: Це, мабуть, найкраща гра за час мого тренерства у збірній Іспанії

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте вважає матч проти Італії (1:0) найкращим у своїй кар'єрі на посаді наставника "фурії роха".

Його слова передає УЄФА.

"Це, мабуть, найкраща гра за час мого тренерства. Ми грали проти чудової команди світового рівня. Ми контролювали ситуацію, і єдине, що нас засмучувало, це те, що ми не реалізували більше своїх моментів.

Я пишаюся тим, що гравці мають безмежні амбіції, безмежну робочу етику. Я думаю, найбільше мене вразило те, що вони знали, як грати в різні моменти цієї важкої гри. Ми знали, коли натиснути, коли грати вертикально, коли контролювати м'яч. Я вважаю, що в захисті ми були приголомшливі. Команда була настільки хороша, що я надзвичайно пишаюся нею.

На мою думку, перемога у групі дуже важлива, оскільки вона дасть додатковий день відпочинку перед наступною грою на виліт. Такі дрібниці дуже важливі. Наприкінці сезону гравці дуже втомлені, і будь-яка можливість відпочити — це плюс", — сказав наставник.

Зазначимо, що перемога дозволила збірній Іспанії достроково вийти в плей-оф Євро-2024, куди до цього вийшла збірна Німеччини, після перемоги над Угорщиною.

Наступний матч іспанці зіграють 24 червня проти Албанії. В цей же день італійці зустрінуться з хорватами.