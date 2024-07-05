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Це міг бути фінал Євро-2024: де ла Фуенте поділився очікуваннями від матчу з Німеччиною

Микола Дендак — 5 липня, 08:40
Це міг бути фінал Євро-2024: де ла Фуенте поділився очікуваннями від матчу з Німеччиною

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте вважає, що чвертьфінальний матч проти Німеччини міг бути фіналом Євро-2024 з футболу.

Його слова передає УЄФА.

"Це буде рівна гра. Це міг би бути фінал чемпіонату Європи, і це буде рівна гра на футбольному рівні. Німеччина завжди дуже потужно розпочинає матчі, тож, очевидно, ми намагатимемося цьому протидіяти. Ми спробуємо перехопити ініціативу і піти в атаку з перших хвилин.
Ми завжди думаємо про виконання своєї роботи. Ми не можемо думати про те, що Німеччина не зможе виконати свою роботу. Ми намагатимемося мінімізувати їхні сильні сторони і використовувати їхні слабкі сторони. Ми маємо схожі характеристики. Ми повністю готові вийти туди і спробувати перемогти. Ми відчуваємо велику відповідальність і надзвичайно сконцентровані", — сказав тренер.

Нагадаємо, матч 1/4 фіналу чемпіонату Європи між Іспанією та Німеччиною відбудеться у сьогодні, 5 липня, на стадіоні "Штутгарт Арена". Початок — о 19:00 за київським часом. Також, Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Луїс де ла Фуенте

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