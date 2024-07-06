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Це історична ніч: де ла Фуенте прокоментував перемогу над Німеччиною

Микола Дендак — 6 липня, 09:51
Це історична ніч: де ла Фуенте прокоментував перемогу над Німеччиною

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте вважає, що ніч, у яку його команда перемогла Німеччину (2:1) у чвертьфіналі Євро-2024 є історичною.

Слова наставника передає УЄФА.

"Це історична ніч. Я пишаюся тим, що можу представляти нашу країну. Як далеко ми зайдемо, ми побачимо, але ми абсолютно впевнені, що можемо зайти дуже далеко з цією командою.
Мої гравці ненаситні. Я пишаюся тим, що треную таких гравців. Я знаю багатьох із них протягом багатьох років. Вони звикли змагатися на найвищому рівні, і вони мають можливість вигравати турніри. Звичайно, завжди є місце для вдосконалення, але ми не можемо сумніватися в їхній гордості, якості та відданості", — сказав тренер.

Нагадаємо, після матчу наш сайт зібрав найцікавіші факти, пов'язані з цим поєдинком та історичні серії, які він або перервав, або продовжив.

У півфіналі "фурія роха" зустрінеться із Францією, яка перемогла Португалію у серії післяматчевих пенальті.

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