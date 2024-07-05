Іспанія вирвала перемогу над Німеччиною: чому це історичний результат

Сьогодні, 5 червня, збірна Іспанії здобула історичну перемогу над Німеччиною у чвертьфіналі Євро-2024 з футболу. Проте чому цей результат є історичним? Розповімо прямо зараз.

Найбільше прокляття Іспанії зняте

До цього поєдинку "фурія роха" 9 разів зустрічалася з господарями чемпіонатів Європи та світу, і не змогла перемогти в жодному з цих матчів. Як ви розумієте, ювілейна зустріч виявилася фартовою.

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Магія чвертьфіналів Німеччини розвіялася

Окрім прокляття іспанців, до цього матчу існувала також шалена серія у німців. Вони ніколи до цього не вилітали з чвертьфіналів Євро. Всі матчі на цій стадії завершувалися перемогами "бундестім". Проте все буває вперше.

Ідеальна рівність

Ця перемога Іспанії означає, що в очних зустрічах команд настала ідеальна рівність. Обидві команди по 9 разів здобували перемоги, ще 9 матчів завершувалися внічию. Єдине, що не збігається, це різниця м'ячів. Іспанці забили на 2 голи більше.

Серія Іспанії триває

Звитяга підопічних Луїса де ла Фуенте продовжила серію Іспанії у матчах плейоф проти Німеччини. В усіх турнірах усі матчі завершувалися мінімальною перемогою іспанців. Цей поєдинок виключенням не став.

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Непереможність Іспанії

Продовжилась ще одна серія. Річ у тім, що збірна Німеччини востаннє перемагала Іспанію в офіційному матчі ще у далекому 1988 році, це був минулий домашній чемпіонат Європи для "бундестім".