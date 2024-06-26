Збірні України та Бельгії визначились з комплектом форми на матч Євро-2024
Збірна України зіграє у жовтому комплекті в поєдинку третього туру групового етапу Євро-2024 проти Бельгії.
Про це повідомила Українська асоціація футболу.
Зі свого боку бельгійці вийдуть на поле у блакитних футболках та коричневих шортах.
Нагадаємо, матч між збірними України та Бельгії відбудеться в середу, 26 червня. Початок — о 19:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.
У разі перемоги команда Реброва гарантує собі вихід у плей-оф як мінімум з другого місця. У випадку нічиї або поразки все залежатиме від результату паралельного матчу Румунія — Словаччина.