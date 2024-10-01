Маркевич: Не бачу сенсу викликати Ярмоленка і Сидорчука у збірну

Відомий український тренер Мирон Маркевич висловився про відсутність Андрія Ярмоленка та Сергія Сидорчука у списку гравців, які будуть викликані на жовтневі матчі Ліги націй-2024/25.

Його слова передає Взбірна.

Зазначимо, що Сидорчук взагалі не потрапив ні до резервного списку, ні до основного, тоді як Ярмоленко заявлений у резерві.

"Відсутність в основному списку Ярмоленка дивним не вважаю – як і те, що запрошення не отримав Сидорчук. Я не бачу сенсу викликати Андрія і Сергія. Вони вже все, що могли, збірній віддали. Ярмоленко і Сидорчук – то не є сильні помічники збірній України. Треба вже підключати молодь, давати шанс підростаючому поколінню, час почути нові імена. Наша молодіжка U-21 класно грає. От там треба шукати нові імена для головної команди країни, я так вважаю", – сказав фахівець.

Нагадаємо, свій наступний матч збірна України проведе 11 жовтня проти Грузії (номінально домашній поєдинок у Варшаві). За три дні після того на українців очікує протистояння з Чехією.

У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров отримав багато критики за недостатнє оновлення складу збірної.