Без Ярмоленка: Ребров оголосив склад збірної України на жовтневі матчі Ліги націй

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився зі списком гравців, які будуть викликані на жовтневі матчі Ліги націй-2024/25.

Про це повідомляє УАФ.

В основний список потрапило 25 гравців, ще 8 – до резервного. Зазначимо, що півзахисник Динамо Андрій Ярмоленко не отримав виклик у національну команду, наразі він перебуває у резервному списку.

Склад збірної України:

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар Донецьк), Олександр Тимчик (Динамо Київ), Богдан Михайліченко (Полісся Житомир), Віталій Миколенко (Евертон Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Владислав Кабаєв, Олександр Піхальонок (усі — Динамо Київ), Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (усі — Шахтар Донецьк), Олексій Гуцуляк (Полісся Житомир), Михайло Мудрик (Челсі Лондон, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія).

Нападники: Артем Довбик (Рома Рим, Італія), Роман Яремчук (Олімпіакос Пірей, Греція), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Резервний список

Дмитро Різник (Шахтар Донецьк), Олександр Сваток (Остін, США), Олександр Мартинюк (Олександрія), Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський (обидва — Динамо Київ), Артем Бондаренко, Данило Сікан (обидва — Шахтар Донецьк), Олександр Назаренко (Полісся Житомир).

Нагадаємо, свій наступний матч збірна України проведе 11 жовтня проти Грузії (номінально домашній поєдинок у Варшаві). За три дні після того на українців очікує протистояння з Чехією.

У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров отримав багато критики за недостанє оновлення складу збірної.