Сабо вилаявся на гравця Динамо за гру проти Лаціо: Я б його посадив на лаву запасних

Відомий український тренер Йожеф Сабо розкритикував захисника Динамо Олександра Тимчика за гру проти Лаціо у Лізі Європи.

Фахівець вважає, що правий оборонець киян не заслуговує на виклик у збірну України. Про це він заявив в інтерв'ю Взбірна.

"Не розумію, що у цьому списку робить Тимчик. Я його давно списав би. Він, здається, взагалі не розуміє, що таке діагональна страховка. Просто пригадайте, як він зіграв за Динамо проти Лаціо. Та це жах! І він отримав виклик у збірну. Та я б його на**р посадив на лавку запасних. Надовго. А так, немає Зінченка, але це не велика втрата. От чому Олександр не грає в Арсеналі? Я так думаю, через те, що він слабкий у захисті, а саме у компоненті відбору м’яча. Добре, що відновився після травми Миколенко. От його було б замінити значно проблемніше", – сказав Сабо.

Нагадаємо, свій наступний матч збірна України проведе 11 жовтня проти Грузії (номінально домашній поєдинок у Варшаві). За три дні після того на українців очікує протистояння з Чехією.

У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров отримав багато критики за недостатнє оновлення складу збірної.