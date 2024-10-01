Слабкий та недалекий форвард: Сабо – про виклик Ваната в збірну України

Колишній головний тренер національної збірної України Йожеф Сабо розчарований викликом нападника Динамо Владислава Ваната на жовтневі матчі синьо-жовтих у Лізі націй.

Свою думку він висловив у інтерв'ю сайту Zbirna.

"Кого міг, того й викликав, але... ось Ванат. Недалекий він. Не вміє він на швидкості діяти, весь час чекає на м'яч. Ну ось він зараз прикотиться, прилетить. Слабкуватий він форвард.

Так, знаєте, назвати когось, щоб ось мені подобався зараз із нападників в УПЛ, то теж не можу нікого назвати. До того ж Сікан травмувався в Лізі чемпіонів. Ось і отримує виклик Ванат у збірну", – сказав Сабо.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився зі списком гравців, які будуть викликані на жовтневі матчі Ліги націй-2024/25.

Свій наступний матч збірна України проведе 11 жовтня проти Грузії (номінально домашній поєдинок у Варшаві). За три дні після того на українців очікує протистояння з Чехією.

У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров отримав багато критики за недостатнє оновлення складу збірної.