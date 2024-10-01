Він своє вже відіграв: Сабо пояснив відсутність Ярмоленка у збірній України

Колишній тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо вважає, що час Андрія Ярмоленка у складі національної команди сплив.

Цитує Сабо "Збірна".

"Ярмоленко своє у збірній вже відіграв! За всієї поваги до Андрія. Час вже йому давати дорогу молодим. І він сам, скоріше за все, це розуміє. Він зараз реально може допомогти збірній лише у випадку, якщо вона вже буде вигравати, вийти в кінці матчу хвилин на двадцять - п’ятнадцять, не більше", – сказав Сабо.

Нагадаємо, Ярмоленко не отримав виклик у національну команду, наразі він перебуває у резервному списку.

Свій наступний матч збірна України проведе 11 жовтня проти Грузії (номінально домашній поєдинок у Варшаві). За три дні після того на українців очікує протистояння з Чехією.

У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров отримав багато критики за недостатнє оновлення складу збірної.