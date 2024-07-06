Англія та Швейцарія оголосили стартові склади на чвертьфінал Євро-2024

Збірні Англії та Швейцарії назвали стартові склади на матч 1/4 фіналу Євро-2024 з футболу.

Про це повідомляє УЄФА.

Англія: Пікфорд, Вокер, Стоунс, Конса, Тріпп'є, Райс, Мейну, Беллінгем, Фоден, Сака, Кейн

Швейцарія: Зоммер, Шер, Аканджі, Родрігес, Рідер, Фройлер, Джака, Ебішер, Ндоє, Емболо, Варгас

Поєдинок розпочнеться о 19:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу англійці перемогли Словаччину, а Швейцарія вибила Італію.