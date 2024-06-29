Мбаппе, Кроос, Мамардашвілі: Визначилась символічна збірна групового етапу Євро-2024 за версією SofaScore
Статистичний портал SofaScore визначив збірну найкращих гравців групового етапу Євро 2024 з футболу.
Про це аналітичний ресурс повідомив у соцмережах.
Символічна збірна групового етапу Євро-2024
Воротар: Гіоргі Мамардашвілі (Грузія).
Захисники: Марк Кукурелья (Іспанія), Яка Бійол (Словенія), Алессандро Бастоні (Італія), Йозуа Кімміх (Німеччина).
Півзахисники: Фабіан Руїс (Іспанія), Тоні Кроос (Німеччина), Кевін де Брейне (Бельгія).
Нападники: Коді Гакпо (Нідераланди), Бернарду Сілва (Португалія), Кілліан Мбаппе (Франція).
Нагадаємо, що сьогодні розпочнеться стадія плейоф чемпіонату Європи-2024. Збірна Італії зіграє проти Швейцарії, а Німеччина протистоятиме Данії.
Раніше, Чемпіон визначив свою символічну збірну групового етапу Євро-2024.