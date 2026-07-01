Зірковий центрбек Інтера перебуває під слідством за підозрою в оплаті секс-послуг неповнолітньої

Центральний захисник міланського Інтера Алессандро Бастоні перебуває під слідством через підозру в оплаті сексуальних послуг від неповнолітньої дівчини.

Про це повідомляє La Gazzetta Dello Sport.

Як зазначається, правоохоронні органи Італії вже вручили повістку до суду 27-річного центрбеку, а до цього він пройде допит. Бастоні інкримінують злочин, який, вірогідно, відбувся у 2020-му році.

Агентство Made, яке знаходиться в міланському містечку Чинізелло-Бальсамо, звинувачують у тому, що воно надавало послуги в організації заходів пов'язаних з надаванням послуг сексуального характеру.

Серед робітниць організації працювали неповнолітні особи, за даними слідства. Лідери цієї агенції також перебувають наразі під слідством.

Сторона звинувачення інформує, що одним із клієнтів 17-річної повії став оборонець міланського Інтера. Дівчина провела ніч у будинку футболіста, після чого написала повідомлення піар-менеджеру о четвертій годині ночі, що вона залишиться поспати, а пізніше її заберуть.

Як стає зрозуміло з наданих слідством листуванням між цим піарником та Бастоні, чемпіон Європи-2020 знав, що дівчина була неповнолітні. Сама вірогідна жертва заперечує факт сексуального контакту.

За її словами, вона просто провела ніч у будинку футболіста. Адвокат Бастоні виключив можливості того, що його клієнт узагалі колись користувався платними сексуальними послугами.

Нагадаємо, що напередодні президент "нерадзуррі" заявив, що центральний захисник збірної Італії Алессандро Бастоні, найімовірніше, залишиться у клубі на наступний сезон.