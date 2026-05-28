Президент Інтера оцінив імовірність відходу Бастоні
Президент міланського Інтера Джузеппе Маротта заявив, що центральний захисник збірної Італії Алессандро Бастоні, найімовірніше, залишиться у клубі на наступний сезон.
Слова Маротти наводить Фабріціо Романо.
"Думаю, наші фанати можуть бути спокійними щодо ситуації з Бастоні. Він ніколи не просив відпустити його в інший клуб. Він щасливий тут, а ми – не той клуб, який продає своїх ключових гравців. Думаю, Бастоні залишиться з нами", – заявив Маротта.
Раніше у послугах Бастоні була зацікавлена, проте каталонці здалися в боротьбі за захисника. Згодом повідомлялося про інтерес до гравця з боку Реала.
Контракт Бастоні з Інтером діє до літа 2028 року, трансферна вартість захисника оцінюється в 70 мільйонів євро.