Президент Інтера оцінив імовірність відходу Бастоні

Президент міланського Інтера Джузеппе Маротта заявив, що центральний захисник збірної Італії Алессандро Бастоні, найімовірніше, залишиться у клубі на наступний сезон.

Слова Маротти наводить Фабріціо Романо.

"Думаю, наші фанати можуть бути спокійними щодо ситуації з Бастоні. Він ніколи не просив відпустити його в інший клуб. Він щасливий тут, а ми – не той клуб, який продає своїх ключових гравців. Думаю, Бастоні залишиться з нами", – заявив Маротта.

Раніше у послугах Бастоні була зацікавлена, проте каталонці здалися в боротьбі за захисника. Згодом повідомлялося про інтерес до гравця з боку Реала.

Контракт Бастоні з Інтером діє до літа 2028 року, трансферна вартість захисника оцінюється в 70 мільйонів євро.