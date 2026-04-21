Барселона узгодила особисті умови угоди з чемпіоном Європи – ЗМІ

Барселона узгодила особисті умови угоди з центральним захисником міланського Інтера Алекссандро Бастоні.

Про це інформує Mundo Deportivo.

Зазначається, що співпраця буде розрахована до літа 2031 року, а сам футболіст готовий піти на зниження зарплати, аби тільки перебратися до розташування іспанського гранда.

Барселона – єдиний клуб, заради якого італійський оборонець готовий покинути Інтер. Тому гравець хоче зустрітися із керівництвом "нерадзуррі", аби вмовити босів про свій трансфер у Ла Лігу.

Наразі зарплата захисника збірної Італії становить 5,5 мільйонів євро на рік. Інтер готовий запропонувати новий контракт з окладом у 7 мільйонів євро. Натомість каталонці готові запропонувати Алессандро вищий заробіток.

Інтер оцінює вартість трансферу Бастоні у 70-80 мільйонів євро, тоді як Барселона готова запропонувати 55-60 мільйонів євро. Алессандро сподівається, що міланський гранд дещо знизить свої фінансові апетити щодо його можливого переходу.

Чемпіон Європи-2021 у складі збірної Італії чекає фінального дзвінка від спортивного директора "блаугранас" Деку, який повинен отримати дозвіл на трансфер від головного тренера команди Ганс-Дітера Фліка.

Відзначимо, що чинний контракт Бастоні з Інтером розрахований до кінця червня 2028-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 70 мільйонів євро.

Італійський центрбек виступає у Мілані з літа 2017-го. Відтоді провів у футболці "нерадзуррі" вже 295 матчів (8 голів та 30 асистів). У поточному сезоні-2025/26 вже відзначився 2 м'ячами та 6 гольовими передачами у 37 іграх.

Раніше повідомлялось, що Барселона також зацікавлена у придбанні Йошко Гвардіола з Манчестер Сіті.