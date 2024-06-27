Лише одна зірка світової величини. Символічна збірна групового раунду Євро-2024

Відгримів груповий раунд чемпіонату Європи з футболу-2024. Перед початком стадії плейоф підбиваємо проміжні підсумки турніру. Перша зупинка — символічна збірна змагання.

Наш імпровізований хіт-парад найкращих футболістів побудований на умовній схемі 3-4-3, а також включає наставника, який заслужив "тренувати" найбільш ефективних гравців групової стадії.

Воротар. Георгій Мамардашвілі (Грузія). Як і вся команда, голкіпер збірної Грузії створив справжню сенсацію. Разом з тим, страж воріт ще й став кращим на своїй позиції у груповому раунді чемпіонату Європи-2024 за кількістю сейвів. Актив Мамардашвілі складає 21 спасіння за 3 гри, у яких він пропустив 4 голи. Перший показник — повторення рекорду латвійця Олександра Колінька у групі ЧЄ-2004, проте прибалти тоді вийти з групи не зуміли, посівши 4 місце з 1 балом у активі.

Правий захисник. Ян Карнічник (Словенія). Збірна Словенії — ще одна сенсація групового етапу. У квартеті з Англією, Данією та Сербію словенці не програли жодного разу, а головне — випередили колишню метрополію. 29-річний правий бек Цельє Ян Карнічник — один з героїв своєї команди, який не тільки був надійним у обороні, а ще й забив один з 2 м'ячів своєї команди.

Центральний захисник. Робін Ле Норман (Іспанія). Єдиною збірною, яка в груповому раунді Євро-2024 зберегла свої ворота "сухими" — збірна Іспанії. "Керманичем" оборони "фурії рохи" став 27-річний бек Сосьєдада, який виділяється на фоні партнерів вираженою розсудливістю та підвищеною ефективністю. Вірогідність того, що Норман поповнить склад провідного клубу одного з чемпіонатів "великої п'ятірки" по закінченні Євро — висока.

Лівий захисник. Ферді Кадиоглу (Туреччина). Збірна Туреччини набрала однакову кількість очок із Португалією, а за створеними моментами за підсумками групового етапу захисник збірної Туреччини Ферді Кадиоглу увійшов у трійку (10). Бек Фенербахче був тим футболістом, який встигав і сходити в атаку, і відпрацювати на своїй половині.

Правий півзахисник. Кевін Де Брейне (Бельгія). В абсолютно сірому для Бельгії груповому раунді один футболіст у складі "червоних дияволів" усе ж виділявся. Не дивно, що таким гравцем став найбільша зірка команди Кевін Де Брейне. 32-річний хавбек Манчестер Сіті — у лідерах за створеними моментами. Півзахисник створив для партнерів 11 нагод, і виділявся якісною грою.

Центральний півзахисник. Крістіан Еріксен (Данія). А от лідером Євро-2024 за створеними моментами за підсумками групового етапу став ще один 32-річний хавбек. У трьох матчах збірної Данії Еріксен став автором 13 гольових можливостей для данців, і зупинятися на досягнутому явно не хоче.

Центральний півзахисник. Резван Марін (Румунія). Перед стартом турніру шанси румунів на вихід із квартету E оцінювалися як найнижчі, проте реальність виявилася для "курчат" значно приємнішою. Один з двох Марінів у складі команди Едварда Йорданеску продемонстрував футбол підвищеної ефективності, адже забив 2 м'ячі у 3 матчах, і був лідером у центрі поля команди.

Лівий півзахисник. Крістоф Баумгартнер (Австрія). Німець Ральф Рангнік створив вельми привабливу команду, яку окремі спеціалісти вже називають "машиною пресингу". Перше місце в квартеті з Францією та Нідерландами — красномовний результат. Кращим гравцем у складі "тім" у груповому раунді був 24-річний хавбек Лейпцига. Баумгартнер записав у свій актив 1+1 за системою "гол+пас".

Правий нападник. Джамал Мусіала (Німеччина). У складі господаря турніру 2 очки за системою "гол+пас" у свій актив записали одразу 4 футболісти. Проте саме Мусіала не втомлювався демонструвати якісний футбол у кожному матчі за участі "манншафт", і на фоні більшості партнерів виглядає по-справжньому зарядженим на перемоги футболістом.

Лівий нападник. Коді Гакпо (Нідерланди). Збірна Нідерландів провела яскравий груповий раунд турніру, проте забагато пропустила від Австрії, коли в останньому турі у її воротах побували 3 м'ячі, а "ораньє" зазнали першої поразки. Проте в атаці нідерландці показали якість, а центральною фігурою став вінгер Ліверпуля. На його рахунку вже 2 голи.

Центральний нападник. Жорж Мікаутадзе (Грузія). Центрфорвард французького Меца — одноосібний лідер перегонів бомбардирів, хай навіть і досяг показника у 3 забиті м'ячі за рахунок, у першу чергу, голів із пенальті. Мікаутадзе не відмовиш у бажанні вигризати навіть безнадійні м'ячі й вести боротьбу до останнього. Дві останні якості стали "візитівкою" усієї грузинської збірної.

Тренер. Віллі Саньоль (Грузія). 4 очки у групі з Португалією, Чехією та Туреччиною на дебютному турнірі для скромної збірної ще й із сенсаційним виходом у плейоф — величезне досягнення. Француз Віллі Саньоль став автором головної несподіванки групового раунду Євро-2024, і за грузинський народ можна лише порадіти.