Фоззі: Україна та Шотландія — найслабші команди на Євро-2024

Перші матчі групового етапу Євро-2024 позаду, а українські вболівальники досі відходять від поєдинку з Румунією (3:0). Вже завтра в команди Сергія Реброва новий іспит — Словаччина. Про майбутню гру, а також фаворитів і лузерів цього Євро за підсумками першого кола Чемпіон поговорив зі знаним футбольним фанатом, одним із лідерів гурту ТНМК Олександром "Фоззі" Сидоренком.

Уже в п’ятницю свій матч проти Словаччини зіграє Україна. Які очікування маєте щодо цього поєдинку?

Збірна Словаччини після перемоги над Бельгією (1:0 — Чем.) точно буде з піднесеним настроєм, але, думаю, з нами вони гратимуть, так само як і з бельгійцями в першому турі: віддадуть ініціативу і зосередяться на контратаках.

Враховуючи турнірну ситуацію, думаю, вони (словаки — Чем.) з радістю дозволять Україні грати першим номером.

Наскільки, на вашу думку, може змінитися склад збірної України, порівняно з попереднім туром?

Особливих змін у стартовому складі від Сергія Реброва на цей поєдинок не очікую. Думаю, він гнутиме свою лінію. Можливо, будуть, якісь "косметичні" перестановки – наприклад, Микола Матвієнко вийде лівим захисником, бо Олександр Зінченко, який грав на цій позиції у матчі з румунами так достатньо вальяжно вийшов м’ячик потримати.

Ваш прогноз для Чемпіона на гру Україна — Словаччина?

Матч з Румунією показав, що краще не робити жодних прогнозів.

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Перший тур Євро-2024 вийшов багатим на голи. Красивих поєдинків теж не бракувало. Чи маєте вже якогось фаворита і, можливо, є команда, яка розчарувала?

Про фаворитів давайте поговоримо на початку плей-оф. Великі збірні все-таки ще втягуються в турнір. Можливо, трохи німці форсували події, бо мусять, – все-таки, домашнє Євро.

Ну а розчарування після першого туру — Україна і Шотландія. Станом на зараз, це дві найслабші команди турніру. На нашому фоні Грузія, Албанія, Словаччина і Румунія, виглядали більш яскраво.

Збірна України зіграє проти Словаччини у п'ятницю, 21 червня, у Дюссельдорфі (Німеччина). Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію цього поєдинку.