Потужна підтримка: Світоліна відвідає матч збірної України зі Словаччиною

Відома тенісистка Еліна Світоліна підтримає збірну України в матчі з командою Словаччини на чемпіонаті Європи з футболу.

Як стало відомо Чемпіону, 21 ракетка світу планує відвідати гру другого туру Євро-2024, щоб особисто підтримати команду Сергія Реброва.

Це не перший досвід Світоліної в якості вболівальниці головної команди України. У 2021-му тенісистка відзначилася активною позицією, коли збірна України виступала на Євро-2020. Тоді в соцмережах Світоліна опублікувала фото, на якому демонструвала, як вболіває за "синьо-жовтих".

Instagram

Цікаво, що симпатії Еліни на клубному рівні з роками мінялися. Якщо у 2015-му Світоліна зазначала, що їй подобається Барселона, то за три роки стала цікавитися вже виступами Челсі.

Раніше Світоліна закликала продовжувати підтримувати збірну України.

Матч Матч Словаччина — Україна відбудеться у п'ятницю, 21 червня, на стадіоні "Дюссельдорф Арена" у Дюссельдорфі (Німеччина). Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом. Гра буде другою з трьох зустрічей збірної України в груповому раунді Євро-2024 — континентальна першість пройде з 14 червня по 14 липня.

Нагадаємо, в першому матчі на чемпіонаті Європи Україна зазнала розгромної поразки від Румунії, чим суттєво ускладнила своє турнірне становище.