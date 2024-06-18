Збірна Словаччини — збірна України: анонс матчу чемпіонату Європи

Збірна України з футболу зіграє проти Словаччини в другому турі групового етапу чемпіонату Європи-2024. Матч відбудеться на стадіоні "Дюссельдорф Арена", Німеччина. Початок — о 16:00 за київським часом, 21 червня.

Збірна України

У першому турі Євро-2024 українська національна команда розгромно поступилася збірній Румунії. Ця поразка опустила Україну на останнє місце у групі Е та погіршила шанси команди на вихід у плей-оф.

У складі збірної України перед цим матчем є лише одна втрата. Основний лівий захисник Віталій Миколенко травмувався у товариському матчі проти Молдови (4:0) за кілька днів до старту турніру і ризикує не зіграти на Євро.

Загалом підопічні Сергія Реброва зіграли три спаринги у межах підготовки до ЧЄ. Це вищезгаданий поєдинок проти Молдови, а також нічийний матч із Німеччиною (0:0) та програна гра від Польщі (1:3), у якій Україна зіграла резервним складом.

На Євро-2024 українська національна команда виходила через плей-оф кваліфікацію та два важкі матчі, спершу проти Боснії і Герцеговини, а потім проти Ісландії. Обидва поєдинки завершилися з рахунком 2:1, і в обох зустрічах українці програвали перший тайм, проте виривали перемогу на останніх хвилинах.

Збірна Словаччини

У першому турі словаки сенсаційно перемогли збірну Бельгію з рахунком 1:0, що дозволило команді піднятися на 2 сходинку та наблизитись до виходу в плей-оф Євро-2024.

Словаччина вийшла на ЧЄ з другої сходинки в групі J, де також були Португалія, Люксембург, Ісландія, Боснія та Герцеговина та Ліхтенштейн. "Репре" поступилися Роналду та компанії 8 очками, проте впевнено випередили найближчого переслідувача (Люксембург) на 5 балів. Власне, обидві поразки словаків припали на гру саме з Португалією. В інших іграх Словаччина здобула 22 очки (+7=1-2).

У межах підготовки до ЧЄ словаки спершу перемогли Сан-Марино з розгромним рахунком 4:0, а потім повторили цей результат ще й з Уельсом. За останні 10 поєдинків команда поступилася лише двічі (Португалії у відборі, та Австрії в товариському матчі) та 1 раз зіграли внічию.

Пряма мова

Томаш Суслов, нападник збірної Словаччини: "Українці програли першу гру, вони точно будуть налаштовані на другу. Я впевнений, що у нас не буде легшої гри, ніж проти Бельгії. Якщо ми хочемо досягти успіху, ми повинні бути готові викластися на 100% і продемонструвати принаймні такий же рівень продуктивності, як проти Бельгії".

Олександр Зінченко, захисник збірної України: "Зробимо все в наступній грі, щоб порадувати наших фанів. Зараз я не знаю, що коментувати, дуже соромно. Хлопці розуміють те, що сталося, потрібно показати нашу реакцію в наступній грі. Потрібно перемагати, щоб вийти з групи".

Історія зустрічей

Раніше шляхи команд перетиналися 8 разів. Збірна України була сильнішою тричі, найбільша перемога — 3:2, 10 лютого 2009 року. Своєю чергою Словаччина вигравала двічі, найбільший рахунок — 4:1 у Лізі націй в кошику В. Це також був останній поєдинок між збірними, він відбувся 16 листопада 2018-го. Вперше команди зіграли 20 листопада 2002-го у товариському матчі. Тоді була зафіксована нічия.

Список викликаних футболістів

Збірна України

Воротарі: 1. Георгій Бущан (Динамо Київ), 12. Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), 23. Андрій Лунін (Реал Мадрид);

Захисники: 22. Микола Матвієнко, 2. Юхим Конопля, 21. Валерій Бондар (усі — Шахтар Донецьк), 24. Олександр Тимчик (Динамо Київ), 16. Віталій Миколенко (Евертон Ліверпуль, Англія), 13. Ілля Забарний (Борнмут, Англія), 3. Олександр Сваток (СК Дніпро-1), 4. Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія), 26. Богдан Михайліченко (Полісся Житомир);

Півзахисники: 7. Андрій Ярмоленко, 19. Микола Шапаренко, 18. Володимир Бражко (усі — Динамо Київ), 6. Тарас Степаненко, 20. Олександр Зубков, 14. Георгій Судаков (усі — Шахтар Донецьк), 17. Олександр Зінченко (Арсенал Лондон, Англія), 15. Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), 10. Михайло Мудрик (Челсі Лондон, Англія), 5. Сергій Сидорчук (Вестерло, Бельгія), 8. Руслан Малиновський (Дженоа Генуя, Італія);

Нападники: 11. Артем Довбик (Жирона, Іспанія), 9. Роман Яремчук (Валенсія, Іспанія), 25. Владислав Ванат (Динамо Київ).

Фото: Getty Images

Збірна Словаччини

Воротарі: 1. Мартін Дубравка (Ньюкасл, Англія), 12. Марек Родак (Фулгем, Англія), 23. Хенріх Равас (Нью-Інгленд Революшн, США)

Захисники: 2. Петер Пекарік (Герта, Німеччина), 6. Норберт Дьомбер (Салернітана, Італія), 3. Деніс Вавро (Копенгаген, Данія), 14. Мілан Шкриняр (ПСЖ), 4. Адам Оберт (Кальярі, Італія), 16. Давид Ганко (Фейєноорд, Нідерланди), 15. Вернон Де Марко (Хатта Клуб, ОАЕ), 25. Себастьян Коша (Спартак Трнава).

Півзахисники: 21. Матуш Беро (Бохум, Німеччина), 19. Юрай Куцка (Слован Братислава), 5. Томаш Ріго (Банік, Чехія), 13. Патрік Грошовський (Генк, Бельгія), 22. Станіслав Лоботка (Наполі, Італія), 8. Ондрєй Дуда (Верона, Італія), 11. Ласло Бенеш (Гамбург, Німеччина).

Нападники: 20. Давид Дуріш (Асколі, Італія), 7. Томаш Суслов (Верона, Італія), 26. Іван Шранц (Славія, Чехія), 9. Роберт Боженік (Боавішта, Португалія), 18. Давид Стрілець (Слован, Братислава), 10. Любомир Тупта (Слован, Ліберець, Чехія), 24. Лео Зауер (Фейєноорд, Нідерланди), 17. Лукаш Хараслін (Спарта, Чехія).

Фото: Getty Images

Орієнтовні склади

Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Зінченко — Степаненко, Шапаренко, Судаков — Циганков, Мудрик, Довбик

Словаччина: Дубравка — Пекарік, Шкриняр, Вавро, Ганцко — Лоботка, Бенеш, Дуда — Суслов, Боженік, Хараслін

Цифри й факти

Це 9 зустріч між збірними України та Словаччини. Перевага в українців (+3=3-2);

Словаки забили на 1 гол більше ніж українці у цьому протистоянні. У них 10 забитих м'ячів;

Збірна України майже у 2,5 раза дорожча за Словаччину (379 проти 156,4 мільйонів євро);

Середня ціна українця на Євро-2024 майже 15 мільйонів євро, в той час, як у Словаччини — 6,02 мільйони;

Склад української команди молодший за збірну Словаччини на рік (26,3 проти 27,3 років)

Середній вік збірної України один з найменших на Євро (26,3). Україна поділяє 4 сходинку з Нідерландами за цим показником;

Україна шоста з кінця за кількістю легіонерів у складі. Що цікаво, найбільше їх у складі Данії — 100%;

Андрій Ярмоленко та Євген Коноплянка є найкращими бомбардирами в історії протистояння серед українців, у них 2 голи (Стільки ще в словака Роберта Мака, це найкращий результат);

Найбільша перемога Словаччини — 4:1 у листопаді 2018 року, в України — 3:2 у лютому 2009-го;

Андрій Ярмоленко зіграв в усіх (12) попередніх матчах збірної України на чемпіонатах Європи, причому в 11 з них виходив зі стартових хвилин;

Для збірної України це 4 Євро загалом та 4 поспіль. Найкращий результат був на чемпіонаті Європи-2020, тоді українці дійшли до чвертьфіналу;

Словаччина втретє вийшла на ЧЄ, і також втретє поспіль. Найкращий результат — 1/8 фіналу на Євро-2016.

Де дивитися

Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна".

Також пряма трансляція буде доступною на місцевих телеканалах Суспільного Мовлення (наприклад, Суспільне Львів, Суспільне Черкаси тощо) у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT*).

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Коефіцієнти від Фавбет

Перемога Словаччини — 3,7;

Нічия — 3,35;

Перемога України — 2,15.

Прогноз Чемпіона

Перемога України — 2:1.