Збірна Словенії — збірна Сербії: де дивитися матч Євро-2024

Збірна Словенії проведе поєдинок проти Сербії в другому турі групового етапу Євро-2024.

Матч відбудеться в четвер, 20 червня, на стадіоні "Арена Мюнхен". Початок — о 16:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів, а також на медіасервісі MEGOGO.

Нагадаємо, що Словенія в першій грі зіграла внічию з Данією, а Сербія зазнала поразки від Англії. Наразі словенці розташувалися на третьому місці в групі C, а серби посідають останню сходинку.

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