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Надія на Мамардашвілі та чудо: суперкомп'ютер назвав шанси збірної Грузії в грі з Іспанією

Станіслав Лисак — 30 червня, 06:30
Надія на Мамардашвілі та чудо: суперкомп'ютер назвав шанси збірної Грузії в грі з Іспанією

Збірна Грузії сенсаційно вийшла до плейоф Євро-2024, де зустрінеться з одним з головних претендентів на перемогу в турнірі — збірною Іспанії.

Грузини вже закохали в себе фанатів з усього світу, які будуть уболівати за продовження їхньої казки на континентальній першості.

Однак, шанси на подальший успіх грузинської команди мінімальні. Суперкомп'ютер Opta Analyst після 10 тисяч генерацій плей-оф чемпіонату Європи дає лише 10,7% підопічним Віллі Саньолі та 75% на перемогу Іспанії в основний час.

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Вихід до наступного раунду від "Фурії Рохи" оцінюється в 82,1% від усіх симуляцій, ще 17,9% на боці збірної Грузії. Зазначимо, що збірна Іспанії є одним з фаворитів на виграш континентальної першості.

Великою надією Грузії є голкіпер команди Гіоргі Мамардашвілі, який має другу найвищу середню оцінку серед усіх гравців групового етапу Євро-2024. Також грузинські фанати сподіваються на хороший перформанс від Жоржа Мікаутадзе, який наразі розділяє першу сходинку бомбардирської гонки з Джамало Мусіалою — по 3 голи.

На думку бейтингового оператора Favbet, збірна Іспанії також є явним фаворитом:

  • Перемога Іспанії — 1,23;
  • Нічия — 6,50;
  • Перемога Грузії — 14,50.

Зазначимо, що переможець цього протистояння зустрінеться в наступній стадії з Німеччиною, яка виявилася сильнішою за Швейцарію.

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