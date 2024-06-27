Суперкомп'ютер визначив фаворитів Євро-2024 після завершення групового етапу

Суперкомп'ютер Opta Analyst назвав головних претендентів на виграш чемпіонату Європи-2024 з футболу після завершення групового етапу турніру.

Через доволі сприятливий шлях у плей-оф найбільше шансів на перемогу надають фіналісту попереднього Євро, збірній Англії, — 20,37%.

Відразу 4 команди з іншого боку сітки високо оцінюються штучним інтелектом. Так збірні Іспанії та Німеччини, які можуть зустрітися у чвертьфіналі, посідають 2 та 3 місце за рейтингом претендентів на завоювання трофея (16,45% та 14,45% відповідно).

Також Франція та Португалія вважають одними з фаворитів континентальної першості. Фінал Євро-2016 року може також повторитися в 1/4 фіналу. Шанси на чемпіонство французів оцінюється в 13,18%, а Роналду та компанії — 12,72%.

Чинний володар кубку Італія має всього 4,16% ймовірності захистити свій титул, трохи більше шансів на перемогу в фіналі ЧЄ дають Нідерландам — 8,44%.

Найменше штучний інтелект вірить у тріумф дебютанта турніру збірної Грузії, яка сенсаційно вийшла в плей-оф після перемоги над Португалією. Шанс грузинів на виграш чемпіонату Європи складає 0,10%.

Нагадаємо, що збірна України зіграла внічию з Бельгією в останньому турі Євро-2024 та покинула турнір, маючи рекордну кількість очок на груповому етапі континентальної першості.