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Іспанія — Грузія: онлайн-трансляція

Станіслав Лисак — 29 червня, 19:18
Іспанія — Грузія: онлайн-трансляція

Збірна Грузії протистоятиме Іспанії в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Матч відбудеться на стадіоні "Кельн Штадіум". Початок — о 22:00 за київським часом, 30 червня.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку в цій новині, починаючи з 21:30.

На думку бейтингового оператора Favbet, збірна Іспанії є явним фаворитом:

  • Перемога Іспанії — 1,24;
  • Нічия — 6,30;
  • Перемога Грузії — 14,50.

Зазначимо, що переможець цього протистояння зустрінеться в наступній стадії з кимось із пари Німеччина — Швейцарія.

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