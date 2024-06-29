Іспанія — Грузія: онлайн-трансляція

Збірна Грузії протистоятиме Іспанії в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Матч відбудеться на стадіоні "Кельн Штадіум". Початок — о 22:00 за київським часом, 30 червня.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку в цій новині, починаючи з 21:30.

На думку бейтингового оператора Favbet, збірна Іспанії є явним фаворитом:

Перемога Іспанії — 1,24;

Нічия — 6,30;

Перемога Грузії — 14,50.

Зазначимо, що переможець цього протистояння зустрінеться в наступній стадії з кимось із пари Німеччина — Швейцарія.