Саутгейт: На тренуваннях ми зовсім інші

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт розповів, що його команда на тренуваннях перед матчем чвертьфіналу Євро-2024 виглядає по-іншому.

Його слова передає УЄФА.

"Хочеться грати якнайкраще. Кожна команда хоче викликати захоплення. У нас були суперники, які дуже ускладнили нам завдання, і на команду покладалося багато очікувань. На тренуваннях команда виглядає по-іншому, набагато більш рухливою", — сказав наставник.

Нагадаємо, англійці, які перемогли Словаччину, у чвертьфіналі Євро-2024 зустрінуться зі збірною Швейцарії, яка вибила Італію. Поєдинок відбудеться сьогодні, 6 червня. Початок — о 19:00 за київським часом.