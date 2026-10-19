Головна тренерка збірної Англії підписала новий контракт перед матчами відбору ЧС-2027 з Україною

Головна тренерка Саріна Вігман продовжила контракт з жіночою збірною Англії напередодні вирішальних матчів відбору на чемпіонат світу-2027 проти України.

Про це повідомляє Футбольна асоціація Англії.

Нова угода розрахована до завершення чемпіонату Європи 2029 року. Попередній контракт було підписано до світової першості 2027 року.

Зазначимо, що Вігман очолила "Трьох Левів" у вересні 2021 року. З того часу команда двічі поспіль вигравала чемпіонати Європи та дійшла до фіналу світової першості 2023 року.

Додамо, що 56-річна фахівчиня раніше працювала головною тренеркою збірної Нідерландів. Під її орудою "помаранчеві" дійшли до фіналу мундіалю-2019 та виграли чемпіонат Європи-2017.

Таким чином, Вігман стала першою тренеркою в історії, яка вивела національну збірну до фіналів великих міжнародних турнірів п'ять разів.

Нагадаємо, що "синьо-жовті" протистоятимуть англійкам у фіналі відбору на чемпіонат світу-2027. Перша гра відбудеться 26 листопада та стартує о 16:00 за київським часом. Матч-відповідь команди проведуть 5 грудня о 16:00.

Команди вже зустрічалися на груповому етапі кваліфікації до світової першості. Тоді Англія двічі перемогла – 6:1 та 3:0.

Додамо, що до цього українки здолали збірну Словаччини. Перша зустріч закінчилася перемогою підопічних Ії Андрущак з рахунком 3:1. У матчі-відповіді "синьо-жовті" також тріумфували завдяки голу Андрухів.